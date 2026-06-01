Таку думку висловив керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час форуму "Архітектура безпеки".

До теми Путін раптово відкрито пригрозив Вірменії: що задумав диктатор

Що сказав Буданов щодо можливої агресії проти Вірменії?

За словами Буданова, він не виключає, що Росія може спробувати реалізувати щодо Вірменії сценарій, схожий на той, який застосувала проти України.

Подібні сигнали почалися два роки тому. На мій погляд, це абсолютно реалістично. Географія дозволяє – є спільний кордон. Порівнювати міць Вірменії та Росії нема сенсу, і всі це розуміють,

– зазначив він.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Керівник ОП також наголосив, що Росія має можливості для потенційного нападу на Вірменію, однак ключовим фактором залишається внутрішня ситуація в країні.

"Головне питання чи зможуть вони розділити суспільство для того, щоб аргументовано щось робити далі. Це дискусійне питання. Не знаю. Сподіваюся, що не зможуть", – сказав Буданов.

Водночас він висловив переконання, що реакція міжнародної спільноти у разі такого розвитку подій не повинна обмежуватися лише дипломатичними заявами.

Це гарна реакція. Але від того ні холодно ні жарко, як то кажуть. Хто насправді готовий до цього, це величезне питання,

– підкреслив Буданов.

Нагадаємо, 29 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна проти України нібито розпочалася через обставини, схожі на ті, які, за його словами, нині спостерігаються у Вірменії. Йдеться про прагнення країни до зближення з Європейським Союзом та НАТО.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що погрози Росії стосуються не лише Вірменії. Тому, за словами глави держави, всім країнам більше думати про безпеку та більше робити спільних кроків.

Окрім того, Росія почала економічний шантаж проти Вірменії. Йдеться про зміни цін на газ та економічні обмеження у вигляді призупинення імпорту квітів, мінеральної води, вина та коньяку.