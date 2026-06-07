Детали сообщают информационное агентство Reuters и издание Bloomberg.

К теме Россия угрожает Армении войной по "украинскому сценарию": решится ли Путин на еще один фронт

Как будут проходить выборы в Армении?

Избирательные участки открываются с 8:00 утра и будут работать до 20:00 вечера. Голосовать имеют право около 2,5 миллиона граждан в стране с населением примерно 3 миллиона.

За минимум 101 место в Национальном собрании соревнуются 18 партий. Отдельные партии должны набрать 4% голосов, чтобы войти в парламент, тогда как коалиции, в зависимости от их размера, должны набрать от 8% до 10%.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

По опросам, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" удерживает лидерство с поддержкой около 32%, тогда как пророссийский блок "Сильная Армения" отстает с показателем в 11%.

Что известно о кандидатах?

Стоит заметить, что Пашинян, который пришел к власти в 2018 году, постепенно переориентировал Армению на сближение с Западом и уменьшение зависимости от России, что вызвало резкую реакцию Москвы накануне выборов.

В то же время при его правлении показатель ВВП на душу населения существенно вырос. Во время предвыборных митингов сторонники власти отмечают экономический рост и стабилизацию, тогда как оппозиция обвиняет Пашиняна в уступках Азербайджану, особенно после войны 2023 года.

В центре кампании власти – мирные договоренности с Баку, включая соглашение, подписанным в США в августе прошлого года после многолетнего конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Оппозиционные силы, в частности "Сильная Армения", которую возглавляет российско-армянский миллиардер Самвел Карапетян, ориентируются на сохранение тесных связей с Россией, которая остается важным экономическим партнером и поставщиком энергоресурсов.

Интересно! Bloomberg сообщает, что после введения Россией ограничений на импорт из Армении в ответ на ее евроинтеграционные намерения, ЕС усилил финансовую поддержку Еревана и частично смягчил торговые правила для армянских товаров.



Также в материале говорится о плане создания транспортного коридора через Армению – "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью. Предполагается, что США могут получить экономическое участие в управлении этим маршрутом на срок до 99 лет.

На фоне выборов также звучат обвинения в усилении давления на оппозицию: сообщается об арестах политических оппонентов и кандидатов, что вызывает критику правозащитников, которые говорят о рисках сужения политических свобод. Власти взамен заявляют, что действуют против лиц, которые якобы могут дестабилизировать ситуацию и готовить силовые сценарии.

Как Россия может отомстить Армении за проевропейский выбор?

Кирилл Буданов считает, что риск российской агрессии против Армении вполне реален. По его мнению, ключевую роль может сыграть попытка Москвы расколоть армянское общество и создать условия для вмешательства, по аналогии с действиями в отношении Украины.

Он отметил, что подобные сигналы фиксируются уже около двух лет, а географическая близость и разница в военном потенциале делают Армению уязвимой к такому сценарию.

При этом, даже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожал Армении "украинским сценарием".