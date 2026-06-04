Какую помощь получит Армения от ЕС
Об этом в четверг, 4 июня, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Reuters.
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Сегодня я поговорила с премьер-министром Николом Пашиняном о недавних российских ограничениях, направленных против Армении. Это не что иное, как экономическое принуждение, и это неприемлемо,
– подчеркнула руководительница Еврокомиссии.
Чтобы смягчить последствия недавних торговых ограничений Москвы, Евросоюз предоставит Армении для начала в 50 миллионов евро (58,1 миллиона долларов) экономической поддержки.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Расширяя экспортные ограничения в отношении армянской продукции, Москва превращает экономические отношения в инструмент политического давления. Мы слишком хорошо знаем этот сценарий. Именно поэтому Европа твердо поддерживает Армению. Мы готовим пакет поддержки ЕС.
К такому шагу ЕС прибегнул после того, как Россия ввела ряд запретов и ограничений на торговлю с Арменией:
- С 30 мая ввела временные ограничения на импорт из Армении свежих плодов и овощей
- Со 2 июня приостановила сертификацию для российского рынка всех армянских экспортеров рыбы, кроме двух компаний.
- Рекомендовала торговым сетям и импортерам отказаться от продажи армянских вин и бренди.
- Временно приостановила импорт воды марки "Джермук".
- Также ограничила импорт цветочной продукции из Армении.
Кроме того, российский МИД предупредил Ереван, что Москва может приостановить или полностью прекратить экспорт дешевой нефти, газа и необработанных алмазов, если Армения продолжит курс на ЕС.
А Евразийский экономический союз, который возглавляет Россия, пригрозил лишить страну членства в организации.
Заметьте! Всех этих угроз и ограничений от России Армения испытывает, поскольку в последнее время активно пытается углубить сотрудничество с Европой, а в 2025 году приняла закон, необходимый для вступления в ЕС.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что курс Армении на сближение с Европейским Союзом якобы может привести к развитию событий по "украинскому сценарию".
Похожую позицию высказал и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он посоветовал армянскому руководству быть осмотрительным и не допустить повторения событий, которые, по его словам, произошли в Украине.
Такие заявления звучат накануне парламентских выборов в Армении, которые должны состояться 7 июня. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что Россия может пытаться повлиять на ход голосования. По его мнению, Кремль заинтересован в продвижении политических сил, которые выступают против углубления сотрудничества Армении с Европейским Союзом.