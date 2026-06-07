Избирательные участки открыли в 08:00 и закрыли в 20:00 (по местному времени).

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Что известно о завершении выборов в Армении?

По состоянию на 17:00 явка на парламентских выборах составила 49 процентов. Это означает, что более 1,2 миллиона граждан пришли на голосование. Окончательные цифры станут известны после 21:00.

Предварительные результаты ожидаются после полуночи.

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Напомним, что за места в парламенте соревнуются 16 партий и два избирательных блока.

Проходной барьер составляет 4% для партий и 8% для блоков.

Всего в парламенте должно быть не менее 101 депутат и не менее 3 политических партий.

По данным опроса вашингтонского Международного республиканского института, на выборах в Армении сейчас лидирует партия действующего премьера Николы Пашиняна – "Гражданский договор". Ее поддерживают около 32% опрошенных.

У Пашиняна есть три основных соперника, которые критикуют его политику в отношении войны и внешних отношений. Сам Пашинян называет их "партиями войны" и предупреждает, что их приход к власти может снова обострить конфликт с Азербайджаном.

Крупнейшая из них – "Сильная Армения", которую поддерживает примерно 7% избирателей. Ее возглавляет бизнесмен Самвел Карапетян. Далее идет "Армянский альянс" (около 4%) под руководством бывшего президента Роберта Кочаряна. И третья сила – "Партия процветания Армении" (около 2%), которую возглавляет бизнесмен Гагик Царукян. Она также имеет связи с российской партией "Единая Россия".

Выборы в Армении проходят на фоне ухудшения отношений с Россией

В начале апреля президент страны Ваагн Хачатурян подписал закон "О начале процесса вступления в ЕС".

Также весной в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества и первый в истории саммит "Армения – ЕС", где обсуждались вопросы безопасности, транспортной связности и финансовой помощи.

В ответ на это Россия ввела запрет на ввоз из страны некоторых видов цветов, овощей, фруктов, минеральной воды и других товаров. По данным СМИ, Россия также угрожает прекращением поставок газа, нефтепродуктов и алмазов, если Ереван продолжит сближаться с ЕС.