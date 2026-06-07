Пашинян провел брифинг для журналистов, на котором сделал ряд заявлений. В частности, он отреагировал на угрозы "украинским сценарием", которые прозвучали из уст Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом пишут Armenpress и News.am.

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Какие заявления сделал Пашинян после голосования?

По словам Пашиняна, никакой напряженности в отношениях Армении и России нет.

Премьер заявил, что отношения Еревана с Россией строятся на официальном сотрудничестве и взаимном уважении. Также он сказал, что отдельные силы в Армении пытаются поссорить страну с Москвой, но эти попытки не имеют успеха. По словам Пашиняна, этому мешают его тесные контакты с Владимиром Путиным.

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Отдельно политик прокомментировал угрозы от Лукашенко и призыв Путина провести референдум в стране, чтобы выбрать между ЕАЭС и ЕС.

Пашинян назвал несерьезными заявления Лукашенко о возможном "украинском сценарии" для страны.

Также он заявил, что Армению не могут исключить из Евразийского экономического союза, ведь такие решения принимаются только консенсусом.

Что касается референдума, то, по словам политика, сначала Армения должна официально подать заявку на вступление в Евросоюз или получить статус кандидата, но пока этого нет.

Премьер добавил, что страна продолжит проводить реформы и развивать сотрудничество с ЕС без лишнего политического шума.

Также он высказал мнение, что партнеры по ЕАЭС действуют неправильно с тактической точки зрения. Вместо того, чтобы делать союз более привлекательным для Армении, они действуют наоборот.

Рассказывая об ожиданиях от выборов, политик подчеркнул, что будет действовать в соответствии с решением народа. Он выразил надежду на честное волеизъявление граждан и добавил, что верит в победу народа Армении.

Что известно об угрозах Пашиняну от Путина и Лукашенко?

В мае российское руководство неоднократно высказывалось относительно евроинтеграционных планов Армении. Владимир Путин заявил, что возможное вступление страны в ЕС требует "отдельного рассмотрения" и предложил провести референдум по выбору между ЕС и ЕАЭС.

Он пугал Армению возможными последствиями, если страна выберет курс на ЕС. Мол, она рискует повторить "украинский сценарий".

Подобные заявления сделал и Александр Лукашенко, призвав Ереван быть осторожным, чтобы не пойти по пути Украины.

На этом фоне 7 июня в Армении состоялись парламентские выборы.

Премьер Никол Пашинян, который находится у власти с 2018 года, пытается сохранить позиции и продолжить курс на баланс между ЕС и Россией.

Это первые выборы после войны с Азербайджаном в 2023 году, когда Баку вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В голосовании принимают участие 18 политических сил. Среди них и правящая "Гражданский договор" Пашиняна, которая, по опросам, имеет наибольшие шансы на победу с около 30% поддержки. Основные пророссийские силы существенно отстают.