Как грузы из Армении не пропускают в Россию

Грузовики с армянской сельскохозяйственной продукцией все чаще не пропускают через российскую границу или возвращают после проверок, объясняя это якобы санитарными рисками, рассказали перевозчики Армянской службе Радио Свобода.

Смотрите также Россия угрожает Армении войной по "украинскому сценарию": решится ли Путин на еще один фронт

Они проверили все наши документы и убедились в качестве нашей клубники, выращенной местными жителями. Но это было чисто политическое решение,

– отметил водитель Нарек Егинян.

Однако судьба 20 тонн клубники, которую он вез в Россию, так и осталась неопределенной.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Другой перевозчик, Ара Исоян, рассказал, что такая же ситуация произошла с его грузом перца.

Они заявили, что в нашем перце обнаружили болезнь, которая поражает только помидоры. Нас отправили на стоянку, где мы должны были оплачивать все расходы. После суток ожидания нас просто развернули обратно,

– добавил водитель.

И такая ситуация не только с перцем и клубникой. Другую продукцию Армении тоже не хотят видеть в России. 2 июня Россельхознадзор объявил новые правила по импорту картофеля, баклажанов, сухофруктов и косточковых фруктов из этой страны. Еще ранее ограничения коснулись овощей, рыбы и минеральной воды.

Почему ограничивают импорт из Армении

Официально эти меры в России объясняют санитарными и фитосанитарными рисками, однако в Ереване и среди экспертов все чаще говорят о политическом давлении Москвы.

Ведь уже завтра, 7 июня, 7 июня в Армении состоятся парламентские выборы, которые могут определить внешнеполитический курс страны.

В частности, нынешний премьер-министр Никол Пашинян стремится двигаться в сторону США и Европейского Союза. Он принимал европейских лидеров в Ереване, а участие страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)., которую возглавляет Россия, наоборот заморозил.

К тому же правительство Армении в прошлом году приняло закон, который позволил начать процесс вступления страны в ЕС, Это, конечно, будет долгий путь, но Брюссель поддерживает намерения Еревана.

Поэтому победа партии Пашиняна может стать ударом для Москвы. Поэтому, российский диктатор Владимир Путин накануне выборов активно давит на Ереван и даже открыто угрожает.

По его словам, Армения может потерять доступ к российскому рынку, дешевых энергоносителей и денежных переводов трудовых мигрантов.

Такие изменения могут привести к потере не менее 14% ВВП Армении,

– предупредил Путин.

Заметьте! В то же время армянские перевозчики обеспокоены, позволит ли Европа импортировать свободно их сельскохозяйственную продукцию, или будет защищать своих производителей. А если позволит, неизвестно, какие будут объемы импорта. Тем более, что логистика в ЕС дорогая. Тогда как объемы торговли до недавнего времени с Россией стабильно росли.