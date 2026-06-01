Как Россия усиливает давление на Армению

Дело в том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян публично критикует Россию и пытается и углубить сотрудничество с Брюсселем и Вашингтоном, а это, конечно не нравится Москве, пишет Reuters.

В ответ российский диктатор Владимир Путин бьет по экономике страны, чтобы таким образом пошатнуть позиции партии Пашиняна "Гражданский договор" перед выборами.

Россия уже ввела ряд торговых ограничений для Армении и пригрозила еще большими.

Цены на газ

В начале апреля Путин заявил Пашиняну, что Армения платит 177,5 доллара за тысячу кубометров российского газа. В то же время в Европе, по его словам, тот же объем стоил бы более 600 долларов.

Разница огромная, разрыв очень существенный, – сказал Путин, намекнув, что цены могут вырасти.

А на днях Министерство иностранных дел России уже прямо предупредило Ереван, что Россия может приостановить или полностью прекратить поставки дешевой нефти, газа и необработанных алмазов, если Армения продолжит курс на ЕС.

Членство в экономическом союзе

Евразийский экономический союз, который возглавляет Россия, заявил, что может рассмотреть вопрос о приостановлении членства Армении, поскольку та стремится присоединиться к ЕС.

Аналитики говорят, что для армянской экономики выход из этого торгового союза, может обернуться немедленными потрясениями. Ведь только в 2025 году, по данным правительственной статистики, на Россию приходилось около 35% внешней торговли Армении.

Свежие овощи и ягоды

Россия также уже ввела с 30 мая временные ограничения на импорт из Армении свежих плодов и овощей:

помидоров;

огурцов;

перца;

листовой зелени;

и клубники.

Это при том, что именно Россия является крупнейшим рынком сбыта для свежей сельскохозяйственной продукции Армении.

Ограничения на рыбу

Москва уже направила Еревану требование со 2 июня приостановить сертификацию для российского рынка всех армянских экспортеров рыбы. Исключение предоставили только двум компаниям.

Объяснили ограничения тем, что во время проверок предприятий по переработке рыбной продукции якобы выявили несоответствие требованиям России.

Алкогольные напитки

Российская служба защиты прав потребителей в конце мая рекомендовала торговым сетям и импортерам отказаться от продажи некоторых партий вина и бренди из Армении. Опять якобы нашли какие-то несоответствия стандартам качества.

Минеральная вода

Минеральная вода тоже попала под бан. Россия временно приостановила импорт воды марки "Джермук", объяснив решение нарушениями в маркировке продукции.

Цветы из Армении

Запретами не обошли даже цветы. 22 мая Россия временно ограничила импорт цветочной продукции из Армении. Правда, что меры, мол, будут действовать только на период проведения дополнительных проверок, чтобы предотвратить распространение растительных болезней и вредителей.

Заметьте! Армения в последнее время активно пытается углубить сотрудничество с Евросоюзом. В 2025 году страна приняла закон, который позволит запустить процесс вступления в ЕС. А недавно Ереван пригласил с визитом госсекретаря США Марко Рубио.

Напомним, ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван допускает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза. Это может произойти, если Россия начнет принимать решения, которые будут противоречить национальным интересам Армении.

Между тем Путин заявил, что стремление Армении к членству в Европейском Союзе якобы может привести к развитию событий по "украинскому сценарию".

Аналогично высказался и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Он призвал армянские власти действовать осторожно, чтобы не повторить "то, что произошло в Украине".