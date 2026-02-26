Об этом проинформировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Что известно о новом этапе репатриации?
1000 тел (останков) погибших вернули в Украину в рамках репатриационных мероприятий.
В дальнейшем следователи правоохранительных органов вместе с экспертами специализированных учреждений Украины проведут все необходимые меры по идентификации погибших.
В Украину вернули 1000 тел погибших: смотрите фото коордштаба
Репатриацию удалось осуществить благодаря скоординированной и эффективной совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам, пропавших без вести подразделений Сектора безопасности и обороны Украины.
В очередной раз выражаем искреннюю признательность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий,
– говорится в сообщении коордштаба.
Когда были предварительные обмены?
29 января 2026 года в рамках репатриационных мероприятий Россия передала Украине 1000 тел погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.
В тот же день Украина вернула России 38 тел погибших окупантов, среди которых было тело российского военного, переданное ранее во время предварительного обмена.
Стоит отметить, что подобная репатриация состоялась 20 ноября предыдущего года – тогда также вернули 1000 тел, которые Россия указала как принадлежащие украинским защитникам.