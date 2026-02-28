Про це повідомив Тростянецький сільський голова Михайло Цихуляк.
Що відомо про Василя Гавриша?
Василь Гавриш народився 7 серпня 1980 року.
У 2015 – 2017 роках він брав участь в антитерористичній операції.
А з травня 2022 – знову пішов захищати Україну. За ці роки він воїн виконував бойові завдання на Сумському, Запорізькому, Миколаївському та Харківському напрямках.
Василь Гавриш загинув унаслідок мінно-вибухових травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку 25 лютого.
Прощатися із захисником будуть у суботу, 28 лютого, у Львові:
- об 11:00 – чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла,
- близько 11:40 – церемонія прощання на площі Ринок,
- о 12:00 – поховання на новому кладовищі загиблих воїнів.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Гавриша. Вічна пам'ять захиснику України!
Останні втрати
Помер військовий і депутат Рівненської міськради Олександр Курсик. Воювати він пішов ще у 2022. Лікарі 2 тижні боролися за його життя.
На Сумщині росіяни вдарили дроном по автомобілю рятувальника Павла Колісника, який працював вогнеборцем з 1997 року. Він загинув. Того дня чоловік повертався додому після чергування.
А 26 лютого до України повернули 1000 тіл загиблих. Тепер експерти проводитимуть ідентифікацію.