Про це повідомив Тростянецький сільський голова Михайло Цихуляк.

Що відомо про Василя Гавриша?

Василь Гавриш народився 7 серпня 1980 року.

У 2015 – 2017 роках він брав участь в антитерористичній операції.

А з травня 2022 – знову пішов захищати Україну. За ці роки він воїн виконував бойові завдання на Сумському, Запорізькому, Миколаївському та Харківському напрямках.

Василь Гавриш загинув унаслідок мінно-вибухових травм, отриманих під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку 25 лютого.

Прощатися із захисником будуть у суботу, 28 лютого, у Львові:

об 11:00 – чин похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла,

близько 11:40 – церемонія прощання на площі Ринок,

о 12:00 – поховання на новому кладовищі загиблих воїнів.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Василя Гавриша. Вічна пам'ять захиснику України!

