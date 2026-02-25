Ворожий дрон влучив в той момент, коли він повертався зі служби. Про це повідомили в МВС.
Що відомо про трагічну загибель?
На Сумщині, у Великописарівській громаді, російський БпЛА влучив в автомобіль рятувальника, внаслідок чого працівник ДСНС загинув.
Павло Миколайович повертався з чергування, коли дрон поцілив у його автівку. Він їхав додому після служби – служби, якій віддав майже все своє життя,
– написав голова Сумської ОВА.
Павло Колісник був вогнеборцем 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону у Сумській області.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Павла Колісника. Світла пам'ять!
