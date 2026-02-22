Смертельна аварія сталася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у Тернополі на вулиці Об'їзній. Про це повідомляє поліція.

Що відомо про страшну ДТП у Тернополі?

Водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Унаслідок зіткнення на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo.

Загиблі – двоє співробітників Головного управління ДСНС у Тернопільській області. Їм було 35 і 47 років.

Водія автомобіля Mercedes правоохоронці затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк 7 семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Ким були загиблі у ДТП рятувальники?

У ДСНС Тернопільської області відреагували на трагедію. Там розповіли, що загиблі у ДТП рятувальники прямували до місця проведення ротації.

Також стали відомі їхні імена.

Танасишин Василь Орестович – майстер-сержант, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону.

– майстер-сержант, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону. Гнатів Роман Володимирович – майстер-сержант, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону.

Це тяжка і болісна втрата для всієї служби, для колег і побратимів, для кожного, хто знав і працював поруч з ними. Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблих,

– йдеться у повідомленні ДСНС.

Про дату, час і місце проведення панахиди та похоронної церемонії буде повідомлено додатково.

