Смертельна аварія сталася у неділю, 22 лютого, близько 3-ї години у Тернополі на вулиці Об'їзній. Про це повідомляє поліція.
Дивіться також 21-річний українець влетів у кортеж прем'єра Чорногорії: є постраждалі
Що відомо про страшну ДТП у Тернополі?
Водій автомобіля Mercedes, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Унаслідок зіткнення на місці події загинули двоє чоловіків, які перебували в автомобілі Renault Kangoo.
Загиблі – двоє співробітників Головного управління ДСНС у Тернопільській області. Їм було 35 і 47 років.
Водія автомобіля Mercedes правоохоронці затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк 7 семи до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.
Ким були загиблі у ДТП рятувальники?
У ДСНС Тернопільської області відреагували на трагедію. Там розповіли, що загиблі у ДТП рятувальники прямували до місця проведення ротації.
Також стали відомі їхні імена.
- Танасишин Василь Орестович – майстер-сержант, водій 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону.
- Гнатів Роман Володимирович – майстер-сержант, пожежний-рятувальник 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону.
Це тяжка і болісна втрата для всієї служби, для колег і побратимів, для кожного, хто знав і працював поруч з ними. Колектив Головного управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблих,
– йдеться у повідомленні ДСНС.
Про дату, час і місце проведення панахиди та похоронної церемонії буде повідомлено додатково.
Що відомо про останні ДТП та аварії в Україні
На автодорозі Н-14 під Кропивницьким зіткнулися двоповерховий автобус та вантажівка, внаслідок чого загинули обидва водії. Водій автопоїзда виїхав на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення та пожежі, яка повністю знищила автопоїзд.
На Рівненщині легковик під керуванням 38-річного військовослужбовця зіткнувся з вантажівкою. Пасажирка легковика загинула.
25 січня біля Львова нардеп Орест Саламаха потрапив в дорожню аварію. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. ДТП сталася в Сокільниках. Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу, та врізався в маршрутку.