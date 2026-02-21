Загинули двоє водіїв. Про це пише поліція Кіровоградської області.
Дивіться також 21-річний українець влетів у кортеж прем'єра Чорногорії: є постраждалі
Що відомо про смертельну ДТП на Кіровоградщині?
ДТП сталася у суботу, 21 лютого.
️Попередньо встановлено, що водій автопоїзда у складі з напівпричепом на прямій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з двоповерховим автобусом.
Опісля сталося загоряння автопоїзда, вогонь знищив його повністю.
ДТП під Кропивницьким / Фото Нацполіції
Унаслідок зіткнення водій автопоїзда 1977 року народження та водій автобуса 1978 року загинули на місці.
В автобусі перебував ще один водій. Він отримав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні. ️
Зверніть увагу! Поліція закликає водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними та обережними за кермом.
