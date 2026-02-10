Подробиці інциденту розповідають у пресслужбі ДБР. Працівники служби розпочали досудове розслідування ДТП.

У якому стані дитина?

За інформацією ДБР, унаслідок наїзду 11-річний хлопчик отримав численні тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні в тяжкому стані.

Аварія сталася за участі судді районного суду Кривого Рогу. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої травмовано дитину,

– йдеться у повідомленні ДБР.

Суддя збила дитину на пішоходному переході: дивіться фото ДБР з місця події

Зазначимо, 10 лютого з'явилася інформація про те, що бізнесмен Ігор Мазепа за кермом автомобіля Maybach на смерть збив пішохода на трасі Київ-Чоп.

