Подробиці інциденту розповідають у пресслужбі ДБР. Працівники служби розпочали досудове розслідування ДТП.
У якому стані дитина?
За інформацією ДБР, унаслідок наїзду 11-річний хлопчик отримав численні тілесні ушкодження, його госпіталізували до лікарні в тяжкому стані.
Аварія сталася за участі судді районного суду Кривого Рогу. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди за участі судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої травмовано дитину,
– йдеться у повідомленні ДБР.
Суддя збила дитину на пішоходному переході: дивіться фото ДБР з місця події
Зазначимо, 10 лютого з'явилася інформація про те, що бізнесмен Ігор Мазепа за кермом автомобіля Maybach на смерть збив пішохода на трасі Київ-Чоп.
Останні резонансні аварії в Україні
Мер Вознесенська Євген Величко спричинив смертельну аварію на Кіровоградщині, в якій загинув 38-річний чоловік. Поліція затримала мера, за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
На Рівненщині сталася інша трагічна аварія: 4 лютого близько 16:00 на трасі Київ – Чоп поблизу села Рудня Дубенського району легковий автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення одна людина загинула.
Не так давно народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха загинув у ДТП біля Львова: його квадроцикл зіткнувся з маршрутним автобусом.