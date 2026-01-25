Усе, що відомо про народного депутата Ореста Саламаху – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Слуга народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП під Львовом, – Зінкевич

Що відомо про Ореста Саламаху?

Саламаха народився 25 березня 1991 року у Львові. Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент – логістика", а також Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Правознавство".

Як пише рух "Чесно", до 2019 року Саламаха працював менеджером з продажу, займався гуртовою та роздрібною торгівлею. Потім приєднався до компанії свого тестя ТОВ "Буд Інвест Ком", де обіймав посади менеджера з постачання, заступника директора з будівництва та директора компанії.

У 2019 році Саламаха був обраний депутатом Верховної Ради 9 скликання від партії "Слуга народу". Він став членом комітету з питань бюджету. Під час президентських виборів 2019 року був довіреною особою Володимира Зеленського.

Саламаха був довіреною особою Володимира Зеленського під час виборів 2019 року / Фото в інстаграмі нардепа

У 2020 році Орест Саламаха виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО попри позицію фракції “Слуга народу”. У тому ж році увійшов до ради Львівської обласної партії “Слуга народу”. Також у 2020 році Дрогобицька міська рада зверталася до Верховної Ради з вимогою відкликати Саламаху через його бездіяльність на своєму окрузі. Дрогобицькі депутати пояснили своє рішення тим, що нардеп Орест Саламаха, зокрема, зігнорував офіційне запрошення прийти на сесію міськради, де розглядалися нагальні для регіону проблеми.

Наприкінці 2022 року Саламаха проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Через спротив громадськості станом на початок 2024 року президент не підписав законопроєкт, а отже він лишається нечинним.

На смерть нардепа відреагував очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "В результаті ДТП загинув наш колега, батько трьох дітей Орест Саламаха. Трагічна подія трапилася сьогодні, в темну пору доби, на жвавій ділянці дороги біля Львова. Лікарі до останнього боролися за життя Ореста", – написав нардеп.

Орест Саламаха був батьком трьох дітей. Наймолодший хлопчик народився у 2025 році.

Родина Ореста Саламахи / Фото в інстаграмі нардепа

Як помер Орест Саламаха?