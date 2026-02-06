ДТП сталася 4 лютого близько 16:00 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Рудня Дубенського району, повідомляє ДБР.

Що відомо про ДТП за участі прикордонника?

За кермом автівки Honda CR-V перебував 38-річний військовослужбовець ДПСУ. Ві не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де й допустив зіткнення з вантажівкою DAF.

Унаслідок зіткнення 42-річна пасажирка легкового автомобіля загинула на місці події. Водія з важкими травмами госпіталізували до Радивилівської центральної районної лікарні.

Попередня правова кваліфікація – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

У ДБР уточнили, що водій легковика – прикордонник, що проходить службу на Сумському напрямку.

Аварія на Рівнещині / Фото ДБР, поліція

