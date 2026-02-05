Операція триває у складних умовах. Деталі пошуків розповіли у ДСНС.
Авто з людьми провалилось під кригу: що відомо?
За даними рятувальників, автомобіль УАЗ провалився під лід на обвідному каналі біля села Лебедівка Вишгородського району. Місце вдалось визначити з відео, на якому видно, як авто дрифтує по кризі й зникає під водою.
Станом на 5 лютого операція триває вже другу добу. Її ДСНС проводить за мінусової температури та сильного снігопаду.
Рятувальники розрізали кригу та за допомогою підводного дрона встановили: автомобіль знаходиться на глибині понад 4 метри,
– йдеться в повідомленні.
Також вони додали, що операцію ускладнюють товстий шар криги та майже нульова видимість через мул. Водолази працюють майже наосліп.
Пошуково-рятувальні роботи після дрифту на кризі / Фото ДСНС
За допомогою тросу та лебідки машину протягнули під кригою, прорізали отвір і все ж витягнули.
Як раніше повідомила поліція Київщини у коментарі 24 Каналу, у машині перебували двоє людей. ДСНС уточнила, що загинув чоловік 1971 року народження, пошуки другого тривають. Його не виявили в салоні знайденого авто.
