Про це повідомили в ДСНС України.

Що відомо про Михайла Проценка?

30-річний рятувальник Михайло Проценко працював на знищеному російськими терористами промисловому обʼєкті на Київщині.

На жаль, чоловік загинув внаслідок обвалу конструкцій, а його колегу госпіталізували з важкими травмами.

Світла пам'ять про Михайла Проценка назавжди залишиться у ДСНС, у серцях рятувальників, у кожному врятованому житті, у кожному бойовому та службовому кроці його побратимів,

– написали в ДСНС.

Відомо, що Михайло Проценко народився і виріс у місті Носівка. Після строкової служби у 2014 році підписав контракт і став на захист держави у складі ЗСУ.

Упродовж 6 років він боронив рідну землю від ворога, а повернувшись із зони бойових дій став рятувальником.

За словами колег, Михайло був щирою та надійною людиною, сильним духом і завжди готовим підтримати та допомогти іншим.

На Київщині пройшла церемонія прощання / Фото: ДСНС Київщини

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Михайла Проценка. Світла пам'ять!

Росіяни атакували Київщину