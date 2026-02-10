Про це повідомили в ДСНС України.
Що відомо про Михайла Проценка?
30-річний рятувальник Михайло Проценко працював на знищеному російськими терористами промисловому обʼєкті на Київщині.
На жаль, чоловік загинув внаслідок обвалу конструкцій, а його колегу госпіталізували з важкими травмами.
Світла пам'ять про Михайла Проценка назавжди залишиться у ДСНС, у серцях рятувальників, у кожному врятованому житті, у кожному бойовому та службовому кроці його побратимів,
– написали в ДСНС.
Відомо, що Михайло Проценко народився і виріс у місті Носівка. Після строкової служби у 2014 році підписав контракт і став на захист держави у складі ЗСУ.
Упродовж 6 років він боронив рідну землю від ворога, а повернувшись із зони бойових дій став рятувальником.
За словами колег, Михайло був щирою та надійною людиною, сильним духом і завжди готовим підтримати та допомогти іншим.
На Київщині пройшла церемонія прощання / Фото: ДСНС Київщини
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Михайла Проценка. Світла пам'ять!
Росіяни атакували Київщину
Російські війська обстріляли Київську область в ніч на 7 лютого. Як наслідок, у місті Яготин Бориспільського району спалахнула пожежа на території складського приміщення, ймовірно, компанії Roshen.
Окрім Михайла Проценка, під час ліквідації наслідків постраждав командир відділення 22 ДПРЧ майстер-сержант 49-річний Сергій Хоботня, він – під наглядом лікарів.
Тієї ночі пошкодження п'яти приватних будинків також фіксували в Броварському районі. Окрім цього, там пошкоджені чотири автомобілі.