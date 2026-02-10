Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно о Михаиле Проценко?

30-летний спасатель Михаил Проценко работал на уничтоженном российскими террористами промышленном объекте в Киевской области.

К сожалению, мужчина погиб в результате обвала конструкций, а его коллегу госпитализировали с тяжелыми травмами.

Светлая память о Михаиле Проценко навсегда останется в ГСЧС, в сердцах спасателей, в каждой спасенной жизни, в каждом боевом и служебном шаге его собратьев,

– написали в ГСЧС.

Известно, что Михаил Проценко родился и вырос в городе Носовка. После срочной службы в 2014 году подписал контракт и стал на защиту государства в составе ВСУ.

В течение 6 лет он защищал родную землю от врага, а вернувшись из зоны боевых действий стал спасателем.

По словам коллег, Михаил был искренним и надежным человеком, сильным духом и всегда готовым поддержать и помочь другим.

На Киевщине прошла церемония прощания / Фото: ГСЧС Киевской области

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Проценко. Светлая память!

Россияне атаковали Киевскую область