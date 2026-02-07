Про це повідомляють міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та ДСНС України.
Що відомо про Михайла Проценка?
Під час гасіння масштабної пожежі складських будівель у Яготині стався обвал конструкцій, через що загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області, головний майстер-сержант Михайло Проценко.
Сьогодні через російські удари Україна втратила ще одного професійного рятувальника. Того, хто безстрашно кинувся у вогонь заради порятунку інших,
– написав міністр.
Зазначається, що рятувальник від ночі працював на знищеному російськими терористами обʼєкті. Його називають людиною честі та відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Проценка. Світла пам'ять!
У якому стані постраждалий рятувальник?
У ДСНС зазначили, що також постраждав командир відділення 22 ДПРЧ майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня, він – під наглядом лікарів. Там наголосили, що рятувальники працюють у небезпечних умовах.
"Ця війна безжально забирає найкращих – тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і колегам загиблого", – додали рятувальники.
Що відомо про обстріл Київської області?
Уночі під ворожим прицілом була й Київська область, а саме логістичний центр у Яготині Бориспільського району. Там спалахнула пожежа на території складського приміщення, ймовірно, компанії Roshen.
Також пошкодження п'яти приватних будинків фіксували в Броварському районі. Там також пошкоджені чотири автомобілі. Незадовго після атаки в області ввели аварійні відключення електроенергії.