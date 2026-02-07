Про це повідомляють міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та ДСНС України.

Дивіться також Сім'я місяць вважала його зниклим безвісти: війна обірвала життя 24-річного бійця з Вінниччини

Що відомо про Михайла Проценка?

Під час гасіння масштабної пожежі складських будівель у Яготині стався обвал конструкцій, через що загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області, головний майстер-сержант Михайло Проценко.

Сьогодні через російські удари Україна втратила ще одного професійного рятувальника. Того, хто безстрашно кинувся у вогонь заради порятунку інших,

– написав міністр.

Зазначається, що рятувальник від ночі працював на знищеному російськими терористами обʼєкті. Його називають людиною честі та відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Михайла Проценка. Світла пам'ять!

У якому стані постраждалий рятувальник?

У ДСНС зазначили, що також постраждав командир відділення 22 ДПРЧ майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня, він – під наглядом лікарів. Там наголосили, що рятувальники працюють у небезпечних умовах.

"Ця війна безжально забирає найкращих – тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким і колегам загиблого", – додали рятувальники.

Що відомо про обстріл Київської області?