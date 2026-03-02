Павленко служив у складі 505 окремого батальйону морської піхоти. Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Що відомо про загибель військового?

Свою службу Павленко почав у 2024 році, приєднавшись до лав ЗСУ. Чоловік захищав Україну у складі 505 ОБМП. Йому було 50 років.

Життя воїна обірвалося 19 лютого. Йому було лише 50, але війна безжально зупинила земний шлях захисника. Віталія Павленка поховають на Львівщині,

– написав Дмитро Орлов.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віталія Павленка. Світла пам'ять!

Ще один захисник з Енергодара та працівник Запорізької АЕС 32-річний Федір Манаков загинув на фронті 17 жовтня.

Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Манакову було лише 32 роки.

