На линии боевого столкновения в Херсонской области отдал свою жизнь 27-летний Иван Алексеев. Печальную весть сообщили в Шептицкой горсовете. Там добавили, что осенью 2025 года умер и отец военного, который тоже защищал страну.
Что известно о павшем воине и его отце?
Матрос Иван Алексеевич Алексеев, 27-летний воин со Львовщины, отдал жизнь за Украину в составе воинской части А7382.
Он служил в должности водителя-электрика в отделении ударных БпАК. Герой погиб 25 февраля 2026 года вблизи поселка Большая Александровка на Херсонском направлении во время выполнения боевого задания в последнем бою.
Иван Алексеев погиб на войне / Фото из фейсбука Шептицкого горсовета
24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и дань уважения Герою!
Местные власти Шептицкой общины сообщили, что эта потеря стала для семьи второй трагедией за последние месяцы. Еще в октябре 2025 года они попрощались с отцом Ивана – младшим сержантом Алексеем Ивановичем Алексеевым, командиром отделения охраны воинской части Т0110. Он отошел в вечность во время отпуска для лечения из-за тяжелой болезни.
Алексей Алексеев защищал Украину с оружием в руках / Фото из фейсбука Шептицкого горсовета
Теперь сын пошел к отцу в Небесное Войско... Две мужские опоры, два защитника, два Героя из одной семьи отдали жизнь за то, чтобы мы могли дышать свободно,
– написала жительница Шетпицкого Надежда Липчук.
Их жизни оборвались на войне
34-летний правоохранитель Сергей Чайка, известный собратьям под позывным "Слидак", отдал жизнь за Украину на фронте. Он служил водителем боевой бронированной машины в одной из бригад и всегда сознательно брал на себя опасные задачи, чтобы уберечь других. Герой погиб 19 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе Константиновки Донецкой области.
Недавно во Львов доставили тело Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг". С мая 2023 года воин считался пропавшим без вести, а его останки удалось репатриировать только недавно – после обмена и подтверждения ДНК-экспертизы.
Василий Гавриш, опытный ветеран АТО, трагически погиб 25 февраля 2026 года на Купянском направлении от минно-взрывных ранений, полученных во время боевого задания. Ему было 45 лет.