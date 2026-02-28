О прибытии тела воина сообщила его мама, писательница Елена Чернинька.
Встретили тело "Лемберга" в пятницу, 27 февраля.
"Лемберга" привезли на щите. Завтра (28 февраля – 24 Канал) будем знать день захоронения. Ты так долго ехал домой, мое Солнышко,
– написала Елена Чернинька.
"Лемберг" вернулся домой на щите
О совпадении ДНК стало известно 20 февраля. Тело вернули в результате обмена в августе 2025 года.
А в 2024 году Елена Чернинько издала книгу "Лемберг: мамочку, ну не плачь" в память о сыне.
Что известно о Михаиле Сцельникова?
По словам пресс-офицера 93-й ОМБр Ирины Рыбаковой Михаил Сцельников служил в разведке 3-го механизированного батальона. Он погиб в мае 2023 года в Донецкой области.
Елена Чернинька рассказывала, что тело сына не могли эвакуировать из-под Бахмута, поэтому долгое время его считали пропавшим без вести.
"Лемберг" был сыном подозреваемого в убийстве Андрея Парубия 52-летнего Михаила Сцельникова. Елена Чернинько отмечала, что не общалась с бывшим мужем почти 30 лет. Она подчеркивала, что память о Михаиле не должна быть искажена.