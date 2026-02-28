О прибытии тела воина сообщила его мама, писательница Елена Чернинька.

Как встретили "Лемберга" во Львове?

Встретили тело "Лемберга" в пятницу, 27 февраля.

"Лемберга" привезли на щите. Завтра (28 февраля – 24 Канал) будем знать день захоронения. Ты так долго ехал домой, мое Солнышко,

– написала Елена Чернинька.

"Лемберг" вернулся домой на щите: смотрите видео

О совпадении ДНК стало известно 20 февраля. Тело вернули в результате обмена в августе 2025 года.

А в 2024 году Елена Чернинько издала книгу "Лемберг: мамочку, ну не плачь" в память о сыне.

Что известно о Михаиле Сцельникова?