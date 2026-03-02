Трагічну новину на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, де навчався Вадим. У 2019 році хлопець закінчив кафедру кіно- і телемистецтва (творча майстерня Олександра Аліфанова).
Вадим Тихоновський воював у лавах Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення. Служив у 78-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а згодом його направили у 225-й окремий штурмовий полк.
Військовий отримав кваліфікацію оператора БпЛА. 22 липня 2025 року Тихоновський зник безвісти в районі села Кіндратівка Сумської області під час російської атаки.
Вірили, що живий. Сподівалися. Чекали. Нещодавно офіційно підтверджено його загибель. Стало відомо, що Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів. Молодий і талановитий. У якого попереду мало бути ціле життя,
– йдеться у дописі інституту журналістики.
У Вадима залишилися мама Людмила і тато Олексій. Він був єдиним сином у батьків.
Що відомо про Вадима Тихоновського?
Вадим Тихоновський родом з Києва. Хлопець народився 21 листопада 1996 року у творчій родині. Його батько – співробітник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки.
У 2019 році Вадим брав участь у конкурсі короткометражний документальних фільмів "Кіноко". Він представив стрічку під назвою "Створення".
Тихоновський співпрацював з київськими театрами, створював репортажі театральних вистав і художніх подій.
"Його портретні роботи вирізнялися глибоким психологізмом, гострим баченням і сміливою композицією – так формувався його власний мистецький почерк", – зазначили в інституті журналістики.
Викладачі та одногрупники згадують Вадима як світлу людину, мрійника та натхненного митця.