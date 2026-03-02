Трагічну новину на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, де навчався Вадим. У 2019 році хлопець закінчив кафедру кіно- і телемистецтва (творча майстерня Олександра Аліфанова).

Не пропустіть Енергодар втратив захисника: на війні загинув Віталій Павленко

Вадим Тихоновський воював у лавах Збройних Сил України з початку повномасштабного вторгнення. Служив у 78-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а згодом його направили у 225-й окремий штурмовий полк.

Військовий отримав кваліфікацію оператора БпЛА. 22 липня 2025 року Тихоновський зник безвісти в районі села Кіндратівка Сумської області під час російської атаки.

Вірили, що живий. Сподівалися. Чекали. Нещодавно офіційно підтверджено його загибель. Стало відомо, що Вадим загинув як Герой, врятувавши чотирьох побратимів. Молодий і талановитий. У якого попереду мало бути ціле життя,

– йдеться у дописі інституту журналістики.

У Вадима залишилися мама Людмила і тато Олексій. Він був єдиним сином у батьків.

Що відомо про Вадима Тихоновського?