Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Что известно об общенациональной минуте молчания?
В тексте документа говорится о чествовании военных и добровольцев, которые погибли, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также минутой молчания чествуются медицинские работники, полицейские, спасатели, журналисты, волонтеры и гражданские украинцы, которые стали жертвами вооруженной агрессии России против Украины.
Закон устанавливает чествование их памяти ежедневно в 9:00.
Власти и местное самоуправление должны информировать о начале минуты молчания и ее завершении:
- на предприятиях,
- в учреждениях и организациях, относящихся к сфере их управления,
- на территориях, где они осуществляют свои полномочия.
Сообщение о минуте молчания также должны давать все медиа.
Все рекомендации по организации проведения минуты молчания утверждает Украинский институт национальной памяти.
Кроме того, закон предусматривает ежегодное чествование памяти жертв Голодомора 1932 – 1933 годов, а именно в четвертую субботу ноября в 16:00. В это время проводится общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу".
Последние потери Украины на войне
На фронте 28 февраля погиб Сергей Дрогалев, боец из Кировоградской области. Произошло это на Днепропетровщине. На войну он вернулся после тяжелого ранения.
А Николаевщина попрощалась с военным Владимиром Мельником. Он погиб еще летом 2024 года в Луганской области.
Тернополь понес двойную потерю. На войне во время выполнения боевых задач в Запорожской и Донецкой областях погибли Алексей Сидорчук и Олег Милян.