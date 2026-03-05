Об этом сообщила Баштанская территориальная община. Вероятно, длительное время защитника считали пропавшим без вести.
Когда и где погиб защитник?
Согласно обнародованной информации, Владимир Мельник родился 27 июля 1981 года, был родом из Баштанки. К сожалению, 7 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в Луганской области защитник погиб.
Светлая память о Владимире навсегда останется в наших сердцах как о мужественном воине, преданного сына Украины, который отдал жизнь за свободу и независимость государства. В это скорбное время разделяем боль вашей потери,
– написали в территориальной общине.
Городской совет выразил соболезнования семье и близким погибшего защитника. На момент гибели Владимиру было 42 года. Известно, что прощание с украинским военным состоялось в среду, 4 марта, в вышеупомянутой Баштанке.
Прощание с Владимиром Мельником: смотрите видео
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким Владимира. Вечная память Герою!
Кого еще потеряла Украина в войне?
Напомним, совсем недавно во Львове состоялась церемония прощания с тремя украинскими защитниками. Речь идет о Игоре Паранкевича, Степана Сапсу, а также Михаила-Виктора "Лемберга" Сцельникова.
Также погиб фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. Ему было всего 29 лет. Он служил в 78-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, а впоследствии его направили в 225-й отдельный штурмовой полк.
До этого погиб уроженец Энергодара Виталий Павленко. Свою службу он начал в 2024 году, присоединившись в ряды ВСУ. Мужчина защищал Украину в составе 505 ОБМП. На момент гибели ему было 50 лет.