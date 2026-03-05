Про це повідомила Баштанська територіальна громада. Ймовірно, тривалий час захисника вважали зниклим безвісти.

Коли і де загинув захисник?

Згідно з оприлюдненою інформацією, Володимир Мельник народився 27 липня 1981 року, був родом із Баштанки. На жаль, 7 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у Луганській області захисник загинув.

Світла пам’ять про Володимира назавжди залишиться у наших серцях як про мужнього воїна, відданого сина України, який віддав життя за свободу і незалежність держави. У цей скорботний час поділяємо біль вашої втрати,

– написали у територіальній громаді.

Міська рада висловила співчуття родині та близьким загиблого захисника. На момент загибелі Володимиру було 42 роки. Відомо, що прощання з українським військовим відбулося у середу, 4 березня, у вищезгаданій Баштанці.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким Володимира. Вічна пам'ять Герою!

Кого ще втратила Україна у війні?