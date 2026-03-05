Про це повідомила Баштанська територіальна громада. Ймовірно, тривалий час захисника вважали зниклим безвісти.
Дивіться також Віддали життя за свободу: на фронті загинули тернополяни Олексій Сидорчук і Олег Мілян
Коли і де загинув захисник?
Згідно з оприлюдненою інформацією, Володимир Мельник народився 27 липня 1981 року, був родом із Баштанки. На жаль, 7 червня 2024 року під час виконання бойового завдання у Луганській області захисник загинув.
Світла пам’ять про Володимира назавжди залишиться у наших серцях як про мужнього воїна, відданого сина України, який віддав життя за свободу і незалежність держави. У цей скорботний час поділяємо біль вашої втрати,
– написали у територіальній громаді.
Міська рада висловила співчуття родині та близьким загиблого захисника. На момент загибелі Володимиру було 42 роки. Відомо, що прощання з українським військовим відбулося у середу, 4 березня, у вищезгаданій Баштанці.
Прощання з Володимиром Мельником: дивіться відео
Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та близьким Володимира. Вічна пам'ять Герою!
Кого ще втратила Україна у війні?
Нагадаємо, зовсім нещодавно у Львові відбулася церемонія прощання з трьома українськими захисниками. Йдеться про Ігора Паранкевича, Степана Сапсу, а також Михайла-Віктора "Лемберга" Сцельнікова.
Також загинув фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Йому було лише 29 років. Він служив у 78-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а згодом його направили у 225-й окремий штурмовий полк.
До цього загинув уродженець Енергодара Віталій Павленко. Свою службу він розпочав у 2024 році, приєднавшись до лав ЗСУ. Чоловік захищав Україну у складі 505 ОБМП. На момент загибелі йому було 50 років.