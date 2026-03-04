Трагічну звістку повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Що відомо про полеглих бійців?

Сергій Надал повідомив, що, захищаючи Україну та її свободу, загинув військовий Олексій Сидорчук. За його словами, життя бійця обірвалося 27 лютого під час виконання бойового завдання в Запорізькій області – він віддав його за незалежність і мирне майбутнє держави.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам'ять захиснику України!

– написав мер міста.

Сергій Надал також повідомив про загибель ще одного воїна – тернополянина Олега Міляна. За його словами, захисник загинув 26 лютого під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

Мер наголосив, що кожен полеглий воїн є невимовною втратою для Тернополя.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Олега. Вічна та світла пам'ять Герою!

– йдеться в дописі.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Сидорчука та Олега Міляна. Вічна пам'ять!

