Трагическое известие сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Что известно о павших бойцах?

Сергей Надал сообщил, что, защищая Украину и ее свободу, погиб военный Алексей Сидорчук. По его словам, жизнь бойца оборвалась 27 февраля во время выполнения боевого задания в Запорожской области – он отдал его за независимость и мирное будущее государства.

Искренне соболезнуем всем родным, друзьям и близким Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины!
– написал мэр города.

Сергей Надал также сообщил о гибели еще одного воина – тернополянина Олега Миляна. По его словам, защитник погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Мэр отметил, что каждый павший воин является невыразимой потерей для Тернополя.

Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и собратьям Олега. Вечная и светлая память Герою!
– говорится в заметке.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Сидорчука и Олега Миляна. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину

  • На фронте погиб 29-летний фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. Известно, что военный погиб как Герой, спасая четырех побратимов.

  • На линии боевого соприкосновения в Херсонской области отдал свою жизнь 27-летний Иван Алексеев. Он служил в должности водителя-электрика в отделении ударных БпАК и погиб вблизи поселка Большая Александровка.

  • 24 февраля также официально подтвердили гибель украинского военного Мирослава Козы, тело которого долгое время не могли идентифицировать. Свой последний бой он принял вблизи населенного Васильевка Покровского района Донецкой области.