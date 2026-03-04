Трагическое известие сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Читайте также Воевал в самых горячих точках: Львов попрощался с военным Михаилом "Лембергом" Сцельниковым

Что известно о павших бойцах?

Сергей Надал сообщил, что, защищая Украину и ее свободу, погиб военный Алексей Сидорчук. По его словам, жизнь бойца оборвалась 27 февраля во время выполнения боевого задания в Запорожской области – он отдал его за независимость и мирное будущее государства.

Искренне соболезнуем всем родным, друзьям и близким Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины!

– написал мэр города.

Сергей Надал также сообщил о гибели еще одного воина – тернополянина Олега Миляна. По его словам, защитник погиб 26 февраля во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Мэр отметил, что каждый павший воин является невыразимой потерей для Тернополя.

Выражаем глубокие соболезнования семье, близким и собратьям Олега. Вечная и светлая память Герою!

– говорится в заметке.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Сидорчука и Олега Миляна. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину