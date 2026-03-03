О церемонии прощания с павшими защитниками написали на странице Львовского горсовета, событие освещали также ряд медиа.

Что известно о погибших воинах?

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Михаил-Виктор Сцельников, известен под позывным "Лемберг", вступил в ряды 206-го отдельного батальона территориальной обороны, а впоследствии продолжил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" в должности разведчика.

Мужчина защищал территориальную целостность и суверенитет Украины на Запорожском, Николаевском, Херсонском и Донецком направлениях.

Его жизнь оборвала война еще 20 мая 2023 года в 28-летнем возрасте. Он погиб в Бахмуте. С тех пор долгое время "Лемберга" считали пропавшим без вести. Только в августе 2025 года останки Михаила-Виктора вернули в Украину во время очередного обмена пленными и погибшими.

Идентификацию удалось провести недавно, а уже через неделю после возвращения тела домой семья наконец смогла попрощаться с героем.

Заметим также, что широкую огласку имя погибшего воина приобрело после убийства во Львове бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Подозреваемым в этом преступлении является отец Михаила-Виктора – Михаил Сцельников. Ранее он неоднократно заявлял в суде, что готов отправиться на обмен в Россию, чтобы попытаться найти тело сына.

Во время церемонии прощания мать героя Елена Чернинько рассказала журналистам Общественного, что ее сын воевал на наиболее опасных участках фронта. Она тепло вспоминала его характер и то, как высоко ценили "Лемберга" собратья.

Елена, писательница и фотограф, посвятила сыну книгу "Лемберг: мамочка, ну не плачь". Среди присутствующих на церемонии была и военнослужащая ВСУ Елена Лотоцкая, которая служила вместе с "Лембергом".

Пока мы будем помнить Михаила и каждого, кто отдал свою жизнь за нашу Украину, до тех пор они будут жить, и до тех пор будет твориться наша история, и до тех пор будет Украина,

– сказала защитница.

Отметим также, что в этот день Львов провел в последний путь Игоря Паранкевича, который стал на защиту Украины в 2025 году. Он служил на Донецком направлении в составе 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ. У него остались сын, невестка, внуки и близкие.

Простились львовяне и со Степаном Сапсой, он присоединился к войску в 2024 году. Также воевал в Донецкой области в составе 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады. У мужчины остались жена, дочь, сын, сестра и семья.

Xин похорон воинов состоялся в Гарнизонном храме имени Петра и Павла. Похоронили павших защитников на Лычаковском кладбище, на поле почетных захоронений.

