Соответствующее решение Верховного Суда было опубликовано в Едином государственном реестре.

Как возник конфликт из-за Пантеона Героев в Тернополе?

В общем иски в суд подали семьи трех погибших военнослужащих. Причиной судебной тяжбы стало препятствование предприятия СКП "Ритуальная служба" по установлению надгробий.

В октябре 2023 года родители одного из погибших – Виталия Стадника – начали обустраивать могилу своего сына и установили там гранитные плиты. Тогда СКП "Ритуальная служба" выдвинула семье требование демонтировать конструкции. Позже компания вместе с правоохранителями самостоятельно демонтировала плиты. Родители Виталия Стадника добились ареста могилы и подали иск против СКП "Ритуальная служба". В 2024 году к судебной борьбе за право установления индивидуальных надгробий в Тернополе присоединились семьи еще двух павших воинов – Виталия Коваля и Валерия Гинды.

Иски родственников погибших военных в Тернопольский горрайонный суд и Тернопольский апелляционный суд не удовлетворили.

Верховный Суд поддержал семьи павших военных

В апреле 2025 года родители Виталия Стадника подали кассационную жалобу в Верховный Суд. В июне и июле того же года похожие иски подали семьи Виталия Коваля и Валерия Гинды.

Суд частично удовлетворил требования всех трех истцов. Первой соответствующее решение получила семья Валерия Гинды. Верховный Суд вынес решение по делу в ноябре 2025 года. Позже был частично удовлетворен иск матери Виталия Коваля.

В апреле 2026 года Верховный Суд вынес решение по жалобе семьи Виталия Стадника. Судьи обязали предприятие "Ритуальная служба" Тернопольского горсовета не препятствовать родственникам в установлении памятника индивидуального заказа.

Какие еще скандалы, связанные с захоронениями военных, случались в Украине?

В августе 2025 года на Киевщине открыли Национальное военно-мемориальное кладбище. На это из государственного бюджета было выделено 515 миллионов гривен. Кладбище обустроили несмотря на протесты местных жителей из сел Гатное и Мархаловка, которые расположены вблизи мемориального комплекса. Тогда протестующие требовали перенести кладбище из-за того, что участок, по их мнению, был непригодным для этого. Они опасались возможного загрязнения почвы и подземных вод.