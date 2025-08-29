Ведущая 24 Канала Дарья Трунова рассказала, что перед захоронениями капелланы разных конфессий объединились в совместной молитве за упокой павших. Отныне на этом кладбище родственники погибших воинов смогут похоронить их с почестями.

Место последнего упокоения наших Героев

В День памяти павших защитников Украины открыли первую очередь строительства мемориала. Пока есть 6 тысяч мест для захоронений, в целом их планируется до 120 тысяч.

Все, что связано с захоронениями и последующим уходом за могилами, финансово будет лежать на плечах государства. Часть мест отвели для военных, которые остаются неопознанными.

Это очень важный момент, потому что семьи волнуются, беспокоится, не всегда у кого-то из военных есть близкие. Поэтому это место, в котором государство проявляет свою ответственность,

– отметила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Она добавила, что будет проводиться архитектурный конкурс на создание памятника, который должен олицетворять неизвестных защитников и защитниц. Аналогичные конкурсы пройдут на другие элементы кладбища: скульптуры, часовню, главный мемориал.

Родные годами ждали этого дня

Матери, жены павших воинов говорят, что годами ждали этого дня. Например, Вера Литвиненко рассказала, что ее сын погиб, защищая Мариуполь и она годами хранит его прах у себя дома.

"Год хранения в Киевском крематории. А дальше – урна с прахом моего сына стоит у меня дома в ожидании этого события. Есть очень много семей в нашем сообществе, которые не имеют тел близких. Возможно, из Мариуполя они их никогда не получат. Большинство знает обстоятельства гибели родных. Кто-то погиб в бункере, кто-то в лодке, то есть шансы на получение тела очень малы", – поделилась мать погибшего бойца "Азова".

Вера Литвиненко отметила, что создание кенотафов (символических мемориальных сооружений – 24 Канал) является очень важным. Это единственное место для многих семей, где они смогут почтить память своих Героев.

Надеемся, что родные, которые потеряли своих близких, смогут пообщаться здесь с душами родных, с их собратьями. Это очень важно,

– добавила жена погибшего воина Тамара Швец.

Сама территория мемориала будет занимать 256 гектаров. Первая очередь строительства завершена, но в целом их должно быть 6. Доехать сюда можно будет на бесплатном автобусе, который курсирует от станции метро Теремки. Сегодня им приехал Президент Украины Владимир Зеленский.

По дороге для людей будут зачитывать экскурсию о мемориале. Будет курсировать автобус каждые несколько часов в одну и другую сторону. Уже сейчас семьи погибших воинов могут подавать заявки в Министерство ветеранов для захоронения своих родных на этом кладбище. Также можно приехать лично на военное кладбище и подписать такой договор.

Как возникла идея мемориала?

К слову, идея мемориала вынашивалась еще с 2011 года. Впрочем существовало много споров, где именно он должен быть. В 2024 году согласовали, что его возведут на Киевщине вблизи села Мархалевка.

В течение 11 лет российской агрессии тысячи наших героев похоронены хаотично по всей стране в разных местах. Важно, чтобы их объединяло одно место. В этом контексте будут рассматривать законопроект по упорядочению захоронений на кладбищах всей страны.

