Ведуча 24 Каналу Дарина Трунова розповіла, що перед похованнями капелани різних конфесій об'єдналися у спільній молитві за упокій полеглих. Відтепер на цьому кладовищі родичі загиблих воїнів зможуть поховати їх з почестями.

Дивіться також У пам'ять про полеглих захисників: київський метрополітен зупиниться на хвилину

Місце останнього спочинку наших Героїв

У День пам'яті полеглих захисників України відкрили першу чергу будівництва меморіалу. Поки є 6 тисяч місць для поховань, загалом їх планується до 120 тисяч.

Все, що пов'язано із похованнями й подальшим доглядом могил, фінансово лежатиме на плечах держави. Частину місць відвели для військових, які залишаються невпізнаними.

Це дуже важливий момент, тому що родини хвилюються, непокоїться, не завжди в когось з військових є близькі. Тому це місце, в якому держава проявляє свою відповідальність,

– наголосила міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Вона додала, що буде проводитися архітектурний конкурс на створення пам'ятника, який має уособлювати невідомих захисників і захисниць. Аналогічні конкурси пройдуть на інші елементи кладовища: скульптури, каплицю, головний меморіал.

Рідні роками чекали цього дня

Матері, дружини полеглих воїнів кажуть, що роками чекали на цей день. Наприклад, Віра Литвиненко розповіла, що її син загинув, захищаючи Маріуполь і вона роками зберігає його прах у себе вдома.

"Рік зберігання у Київському крематорії. А далі – урна з прахом мого сина стоїть в мене дома в очікуванні цієї події. Є дуже багато родин у нашій спільноті, які не мають тіл близьких. Можливо, з Маріуполя вони їх ніколи не отримають. Більшість знає обставини загибелі рідних. Хтось загинув у бункері, хтось у човні, тобто шанси на отримання тіла дуже малі", – поділилася мати загиблого бійця "Азову".

Віра Литвиненко наголосила, що створення кенотафів (символічних меморіальних споруд – 24 Канал) є дуже важливим. Це єдине місце для багатьох родин, де вони зможуть вшанувати пам'ять своїх Героїв.

Маємо надію, що рідні, які втратили своїх близьких, зможуть поспілкуватися тут з душами рідних, з їхніми побратимами. Це дуже важливо,

– додала дружина загиблого воїна Тамара Швець.

Сама територія меморіалу займатиме 256 гектарів. Перша черга будівництва завершена, але загалом їх має бути 6. Доїхати сюди можна буде на безплатному автобусі, який курсує від станції метро Теремки. Сьогодні ним приїхав Президент України Володимир Зеленський.

По дорозі для людей зачитуватимуть екскурсію про меморіал. Курсуватиме автобус кожні декілька годин в один та інший бік. Уже зараз родини загиблих воїнів можуть подавати заявки у Міністерство ветеранів для поховання своїх рідних на цьому кладовищі. Також можна приїхати особисто на військове кладовище й підписати такий договір.

Як виникла ідея меморіалу?

До слова, ідея меморіалу виношувалася ще з 2011 року. Втім існувало багато суперечок, де саме він має бути. У 2024 році погодили, що його зведуть на Київщині поблизу села Мархалівка.

Упродовж 11 років російської агресії тисячі наших героїв поховані хаотично по всій країні у різних місцях. Важливо, щоб їх об'єднувало одне місце. У цьому контексті розглядатимуть законопроєкт щодо впорядкування поховань на кладовищах всієї країни.

Відкриття Національного військово-меморіального кладовища: головне