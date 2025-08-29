Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.
Читайте також Пам'ять, що об'єднує: як МВС дбає про родини Героїв та майбутнє їхніх дітей
Метро у Києві зупинить рух
За словами КМДА, це стане символічною зупинкою в День пам'яті Захисників та Захисниць України, які віддали життя за нашу свободу.
Просимо пасажирів поставитися з розумінням та зупинитися разом з нами на хвилину, аби вшанувати пам'ять Героїв,
– йдеться в повідомленні.
Киян також попередили, що відповідно до технологічних процесів на деяких станціях поїзди будуть стояти 4 – 5 хвилин.
Нагадаємо, 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників і захисниць. Саме цього дня, 29 серпня 2014 року, відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Домовленості про так званий "зелений коридор" російська сторона порушила – під час відступу колони українських бійців були розстріляні.
Державне вшанування цієї дати запровадили у 2019 році. Символом пам'яті став соняшник – через соняшникові поля українські військові намагалися прорватися з оточення.
У березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження щоденної хвилини мовчання о 9:00. Вона покликана вшанувати пам'ять загиблих військових і мирних жителів, а також стати символом єдності та підтримки для тих, хто переживає втрату.
Вони віддали життя за Україну: останні новини
Нещодавно на Київщині попрощалися з військовослужбовцем Афганом Оруджовим. Він був етнічним азербайджанцем і служив у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Шептицького.
Четверо спецпризначенців поліції загинули під час виконання бойового завдання на Сході України. Юрій Берла, Олександр Солов’янчик, Ігор Мартинюк та Михайло Сейко полягли 22 серпня.
На фронті також загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров. Чоловік мав великі успіхи у спорті та претендував на місце в олімпійській команді, однак в серпні 2023 року вирішив стати частиною Сил оборони України.