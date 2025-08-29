Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Метро у Києві зупинить рух

За словами КМДА, це стане символічною зупинкою в День пам'яті Захисників та Захисниць України, які віддали життя за нашу свободу.

Просимо пасажирів поставитися з розумінням та зупинитися разом з нами на хвилину, аби вшанувати пам'ять Героїв,

– йдеться в повідомленні.

Киян також попередили, що відповідно до технологічних процесів на деяких станціях поїзди будуть стояти 4 – 5 хвилин.

Нагадаємо, 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників і захисниць. Саме цього дня, 29 серпня 2014 року, відбувся вихід українських військових з оточення під Іловайськом. Домовленості про так званий "зелений коридор" російська сторона порушила – під час відступу колони українських бійців були розстріляні.

Державне вшанування цієї дати запровадили у 2019 році. Символом пам'яті став соняшник – через соняшникові поля українські військові намагалися прорватися з оточення.

У березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження щоденної хвилини мовчання о 9:00. Вона покликана вшанувати пам'ять загиблих військових і мирних жителів, а також стати символом єдності та підтримки для тих, хто переживає втрату.

