Об этом в комментарии "Общественном" сообщила заместитель председателя Новопражской общины Елена Полтавец.
Что известно о павшем защитнике?
Родился защитник Сергей Дрогалев 5 мая 1992 года в селе Изюмское Боровского района Харьковской области. Впрочем с семьей проживал в поселке Новая Прага, что на Кировоградщине. Известно, что Сергей после завершения Новопражской школы №2 получил специальность горного техника-технолога в Комсомольском политехническом колледже – ныне город Горишние Плавни в Полтавской области.
Елена Полтавец рассказала, что в августе 2024 года мужчина мобилизовался в ряды ВСУ. На службе занимал должность старшего механика-водителя в танковом батальоне воинской части А1619. В ноябре того же года Сергей получил тяжелое ранение, однако после реабилитации решил вернуться на фронт.
Последний свой бой принял 28 февраля вблизи села Чугуево Синельниковского района Днепропетровской области. Прощание с воином состоялось 5 марта в родном поселке Новая Прага.
У Сергея остались родители, братья и сестры.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким и родным Сергея Дрогалева. Светлая память герою!
Кого недавно потеряла Украина?
4 марта в Николаевской области состоялось прощание с павшим защитником Украины Владимиром Мельником. Военнослужащий погиб летом 2024 года – вероятно, все это время Владимира считали пропавшим без вести.
Во время выполнения боевых задач в Запорожской и Донецкой областях погибли два тернополянина. Алексей Сидорчук принял свой последний бой 27 февраля, а Олег Милян – 26 февраля. Печальную весть сообщил городской голова 4 марта.
3 марта Львов прощался с Михаилом-Виктором "Лембергом" Сцельниковым, который погиб в Бахмуте в 2023 году. Все это время военного считали пропавшим без вести. Известно, что "Лемберг" вступил в ряды 206-го отдельного батальона территориальной обороны, впоследствии – продолжил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр", занимая должность разведчика.