Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Що відомо про загальнонаціональну хвилину мовчання?

У тексті документа йдеться про вшанування військових та добровольців, які полягли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Також хвилиною мовчання вшановуються медичні працівники, поліцейські, рятувальники, журналісти, волонтери й цивільні українці, які стали жертвами збройної агресії Росії проти України.

Закон встановлює вшановування їхньої пам'яті щодня о 9:00.

Влада та місцеве самоврядування повинні інформувати про початок хвилини мовчання і її завершення:

на підприємствах;

в установах та організаціях, що належать до сфери їхнього управління;

на територіях, де вони здійснюють свої повноваження.

Повідомлення про хвилину мовчання також мають давати усі медіа.

Усі рекомендації щодо організації проведення хвилини мовчання затверджує Український інститут національної пам'яті.

Окрім того, закон передбачає щорічне вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років, а саме у четверту суботу листопада о 16:00. У цей час проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

