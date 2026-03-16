Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Читайте також Майже 2 роки вважався зниклим безвісти: на війні загинув Володимир Базаря з Тернополя
Що відомо про воїна з Бразилії?
Воїна тактичної групи "Реванш" поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.
Як розповіли в ГУР, Родріґо Олівейра де Соуза народився 25 липня 1999 року в місті Сан-Жуан-ді-Мериті, штату Ріо-де-Жанейро. Після закінчення коледжу подорожував у пошуках свого шляху: жив та працював у Португалії, Італії та Польщі.
Як і тисячі небайдужих іноземців, після початку повномасштабної геноцидної війни Росії проти України Родріґо відреагував на заклик Києва допомогти у боротьбі за свободу – добровольцем став до зброї разом з українцями,
– додали в розвідці.
Військовий загинув у бою з російськими окупантами в районі Степногірська Запорізької області.
За словами бойових побратимів, Родріґо був "ментально сильним, професійним, хоробрим бійцем", який пройшов "гідний бойовий шлях". До того ж, як розповіли в пресслужбі ГУР, воїн постійно навчався, вдосконалював бойові навички, захоплювався фотографією, любив джаз та хіп-хоп.
Після війни він хотів поїхати додому, де мав будувати військову кар’єру у Збройних силах Бразилії.
З військовим попрощалися на Київщині / Фото: ГУР
Родріґо – приклад мужності та відданості спільним цінностям цивілізованого світу – рівності, демократії та свободи. Він віддав життя за свої переконання, захищаючи наш народ і нашу землю від тих, хто прагне зруйнувати ці цінності та нав'язати свої – поневолення і тоталітаризм,
– сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять!
Вони віддали життя за Україну
На війні проти Росії загинув 24-річний старший лейтенант Збройних сил України Микита Доценко. Офіцер загинув під час бойових дій поблизу Куп'янська внаслідок удару керованої авіабомби.
На Сході України під час виконання бойового завдання загинув полковник Олександр Довгач. Він здійснив сотні бойових вильотів, знищував ворожу техніку та дрони, і був відомий як справжній лідер, який надихав підлеглих.
28 лютого у Дніпропетровській області загинув військовий Сергій Дрогалев. Він повернувся на фронт після важкого поранення та прийняв свій останній бій поблизу села Чугуєве Синельниківського району.