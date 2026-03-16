Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Що відомо про воїна з Бразилії?

Воїна тактичної групи "Реванш" поховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як розповіли в ГУР, Родріґо Олівейра де Соуза народився 25 липня 1999 року в місті Сан-Жуан-ді-Мериті, штату Ріо-де-Жанейро. Після закінчення коледжу подорожував у пошуках свого шляху: жив та працював у Португалії, Італії та Польщі.

Як і тисячі небайдужих іноземців, після початку повномасштабної геноцидної війни Росії проти України Родріґо відреагував на заклик Києва допомогти у боротьбі за свободу – добровольцем став до зброї разом з українцями,
– додали в розвідці.

Військовий загинув у бою з російськими окупантами в районі Степногірська Запорізької області.

За словами бойових побратимів, Родріґо був "ментально сильним, професійним, хоробрим бійцем", який пройшов "гідний бойовий шлях". До того ж, як розповіли в пресслужбі ГУР, воїн постійно навчався, вдосконалював бойові навички, захоплювався фотографією, любив джаз та хіп-хоп.

Після війни він хотів поїхати додому, де мав будувати військову кар’єру у Збройних силах Бразилії.

З військовим попрощалися на Київщині / Фото: ГУР

Родріґо – приклад мужності та відданості спільним цінностям цивілізованого світу – рівності, демократії та свободи. Він віддав життя за свої переконання, захищаючи наш народ і нашу землю від тих, хто прагне зруйнувати ці цінності та нав'язати свої – поневолення і тоталітаризм,
– сказав представник ГУР МО України Євгеній Єрін.

