Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Что известно о погибшем защитнике Владимире Базаре?
Сергей Надал рассказал, что воин Базаря Владимир Владимирович считался пропавшим без вести с 14 марта 2024 года. Уже почти через 2 года, в 2026 году, гибель защитника на войне, к сожалению, подтвердилась.
Его земной путь завершился на 39-м году жизни во время выполнения боевого задания в Донецкой области,
– отметил мэр Тернополя.
По словам городского головы, Владимир Базаря до последнего оставался верным военной присяге и боролся за будущее украинского народа.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям погибшего защитника Владимира Базаре. Вечная слава и память Герою!
Тяжелые потери Украины на фронте
Украинский защитник Петр Потапов, родом из Донецкой области, погиб в боях с российскими войсками в Днепропетровской области. На момент смерти мужчине было всего 42 года.
В Покровске во время выполнения боевого задания 26 февраля 2026 года погиб Владимир Фомиченко-Закуцкий. До войны он работал в медиа и киноиндустрии, в частности был директором по маркетингу в Zaborona Media и имел опыт работы в компании Film.ua.
Разведчик украинской армии Павел Чернявский погиб 18 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине. Прощание с Героем состоялось 9 марта в Раздельнянской общине Одесской области.