Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Что известно о погибшем защитнике Владимире Базаре?

Сергей Надал рассказал, что воин Базаря Владимир Владимирович считался пропавшим без вести с 14 марта 2024 года. Уже почти через 2 года, в 2026 году, гибель защитника на войне, к сожалению, подтвердилась.

Его земной путь завершился на 39-м году жизни во время выполнения боевого задания в Донецкой области,

– отметил мэр Тернополя.

По словам городского головы, Владимир Базаря до последнего оставался верным военной присяге и боролся за будущее украинского народа.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным, друзьям, собратьям погибшего защитника Владимира Базаре. Вечная слава и память Герою!

