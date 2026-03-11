О гибели защитника официально сообщили 10 марта, рассказывает Институт массовой информации со ссылкой на руководительницу Фонда 2402 (Daily Humanity) Екатерину Сергацкову, которая была соучредителем Заборона Медиа.

Что известно о гибели военного?

После начала полномасштабной войны России против Украины Владимир активно включился в волонтерскую деятельность. Он помогал организовывать тренинги по безопасности для журналистов и распространял информацию о защите медийщиков в зоне боевых действий.

В конце 2022 года он добровольно ушел на фронт, объясняя свое решение обязанностью защищать страну. На службе был обычным солдатом, но быстро освоил работу с беспилотниками и научился управлять сложными системами.

Владимир Фомиченко-Закуцкий погиб 26 февраля 2026 года в Покровске Донецкой области во время выполнения боевого задания.

По данным Института массовой информации, он стал 126-м медийщиком, который погиб из-за российской агрессии.

Какой была профессиональная деятельность медийщика?

Известно, что до полномасштабного вторжения России он работал в медиа и киноиндустрии. В частности, с 2021 года занимал должность директора по маркетингу в Zaborona Media, где участвовал в развитии бизнес-модели и развития аудитории медиа.

Ранее Фомиченко-Закуцкий также работал в маркетинговом направлении компании Film.ua, а значительную часть жизни был связан с киноиндустрией.

