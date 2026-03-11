Про загибель захисника офіційно повідомили 10 березня, розповідає Інститут масової інформації з посиланням на керівницю Фундації 2402 (Daily Humanity) Катерину Сергацкову, яка була співзасновницею Заборона Медіа.
Дивіться також Захищав Україну до останнього: на Одещині попрощалися із розвідником Павлом Чернявським
Що відомо про загибель військового?
Після початку повномасштабної війни Росії проти України Володимир активно долучився до волонтерської діяльності. Він допомагав організовувати тренінги з безпеки для журналістів та поширював інформацію про захист медійників у зоні бойових дій.
Наприкінці 2022 року він добровільно пішов на фронт, пояснюючи своє рішення обов’язком захищати країну. На службі був звичайним солдатом, але швидко опанував роботу з безпілотниками та навчився керувати складними системами.
Володимир Фоміченко-Закуцький загинув 26 лютого 2026 року у Покровську на Донеччині під час виконання бойового завдання.
За даними Інституту масової інформації, він став 126-м медійником, який загинув через російську агресію.
Якою була професійна діяльність медійника?
Відомо, що до повномасштабного вторгнення Росії він працював у медіа та кіноіндустрії. Зокрема, з 2021 року обіймав посаду директора з маркетингу в Zaborona Media, де долучався до розбудови бізнес-моделі та розвитку аудиторії медіа.
Раніше Фоміченко-Закуцький також працював у маркетинговому напрямку компанії Film.ua, а значну частину життя був пов’язаний із кіноіндустрією.
Чиє ще життя відібрала війна?
Україна втратила ще одну молоду захисницю. На фронті загинула бойова медикиня Тетяна Мазуренко з Київської області. Їй було лише 22 роки – через кілька днів дівчина мала відзначати свій день народження.
За незалежність і свободу України борються не лише її громадяни. До відбиття російської агресії долучилися й небайдужі іноземці. Серед них – 27-річний Їрка з Чехії. Нещодавно стало відомо, що він загинув на Харківщині.
На війні обірвалося життя 42-річного капітана поліції, бійця штурмового полку "Цунамі" бригади Нацполіції "Лють" Олександра Крамаренка. У нього залишилися дружина, 19-річна донька та батьки.