Про загибель захисника офіційно повідомили 10 березня, розповідає Інститут масової інформації з посиланням на керівницю Фундації 2402 (Daily Humanity) Катерину Сергацкову, яка була співзасновницею Заборона Медіа.

Дивіться також Захищав Україну до останнього: на Одещині попрощалися із розвідником Павлом Чернявським

Що відомо про загибель військового?

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Володимир активно долучився до волонтерської діяльності. Він допомагав організовувати тренінги з безпеки для журналістів та поширював інформацію про захист медійників у зоні бойових дій.

Наприкінці 2022 року він добровільно пішов на фронт, пояснюючи своє рішення обов’язком захищати країну. На службі був звичайним солдатом, але швидко опанував роботу з безпілотниками та навчився керувати складними системами.

Володимир Фоміченко-Закуцький загинув 26 лютого 2026 року у Покровську на Донеччині під час виконання бойового завдання.

За даними Інституту масової інформації, він став 126-м медійником, який загинув через російську агресію.

Якою була професійна діяльність медійника?

Відомо, що до повномасштабного вторгнення Росії він працював у медіа та кіноіндустрії. Зокрема, з 2021 року обіймав посаду директора з маркетингу в Zaborona Media, де долучався до розбудови бізнес-моделі та розвитку аудиторії медіа.

Раніше Фоміченко-Закуцький також працював у маркетинговому напрямку компанії Film.ua, а значну частину життя був пов’язаний із кіноіндустрією.

Чиє ще життя відібрала війна?