Їй було лише 22 роки – через кілька днів дівчина мала відзначати свій день народження. Про це повідомляє Білоцерківський медичний фаховий коледж.

Як загинула молода медикиня?

Трагічна звістка надійшла із Харківщини. Відомо, що військовослужбовиця Збройних сил України Тетяна Мазуренко загинула 4 березня 2026 року в місті Ізюм від ворожої кулі.

Дівчина виконувала свій обов’язок бойового медика та рятувала поранених українських військових. Саме під час виконання цього завдання її життя обірвалося.

Тетяні назавжди залишиться 22 роки. Лише за кілька днів – 12 березня – вона мала святкувати 23-й день народження.

Що відомо про Тетяну Мазуренко?

Тетяна родом із села Погреби Тетіївської громади Білоцерківського району. Середню освіту вона здобула у Кашперівському ліцеї, а згодом обрала медичну професію.

У 2020 році дівчина вступила до Білоцерківського медичного фахового коледжу на акушерське відділення. Викладачі згадують її як добру, працьовиту та відповідальну студентку. Вона сумлінно навчалася й у 2023 році отримала диплом акушерки.

Після завершення навчання Тетяна певний час працювала у стоматологічній клініці в Києві. Однак у серпні 2025 року вона вирішила підписати контракт зі Збройними силами України та стала бойовою медикинею. Це був її свідомий вибір – дівчина хотіла допомагати військовим і рятувати життя на передовій.

У Тетяни залишилися батьки, сестра та рідні. Для них і для всієї громади ця втрата стала болючим ударом.

Кого ще втратила Україна через війну?