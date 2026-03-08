Ей было всего 22 года – через несколько дней девушка должна была отмечать свой день рождения. Об этом сообщает Белоцерковский медицинский профессиональный колледж.

Как погибла молодая медик?

Трагическая весть поступила из Харьковской области. Известно, что военнослужащая Вооруженных сил Украины Татьяна Мазуренко погибла 4 марта 2026 года в городе Изюм от вражеской пули.

Девушка выполняла свой долг боевого медика и спасала раненых украинских военных. Именно во время выполнения этой задачи ее жизнь оборвалась.

Татьяне навсегда останется 22 года. Всего через несколько дней – 12 марта – она должна была праздновать 23-й день рождения.

Что известно о Татьяне Мазуренко?

Татьяна родом из села Погребы Тетиевской общины Белоцерковского района. Среднее образование она получила в Кашперовском лицее, а впоследствии выбрала медицинскую профессию.

В 2020 году девушка поступила в Белоцерковский медицинский профессиональный колледж на акушерское отделение. Преподаватели вспоминают ее как хорошую, трудолюбивую и ответственную студентку. Она добросовестно училась и в 2023 году получила диплом акушерки.

После завершения обучения Татьяна некоторое время работала в стоматологической клинике в Киеве. Однако в августе 2025 года она решила подписать контракт с Вооруженными силами Украины и стала боевым медиком. Это был ее сознательный выбор – девушка хотела помогать военным и спасать жизни на передовой.

У Татьяны остались родители, сестра и родные. Для них и для всей общины эта потеря стала болезненным ударом.

