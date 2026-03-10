Він загинув під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Роздільнянська міська територіальна громада.
Як проходило прощання?
Траурна церемонія відбулася 9 березня у Роздільнянській громаді Одеської області.
Жителі громади зустрічали траурний кортеж уздовж дороги, утворивши “живий коридор” із державними прапорами та квітами.
Після церемонії прощання Павла Чернявського поховали з військовими почестями на кладовищі у селі Виноградар.
Що відомо про загиблого?
Павло Вікторович служив солдатом, був розвідником розвідувального взводу розвідувальної роти. До лав української армії він став у жовтні 2025 року, коли був призваний на військову службу по мобілізації.
Відтоді сумлінно виконував свій обов’язок, залишаючись відданим військовій присязі, побратимам і Україні.
Військовий загинув 18 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олексіївка Синельниківського району Дніпропетровської області.
Чиє ще життя забрала війна?
На Херсонському напрямку загинув 27-річний воїн із Львівської області Іван Алєксєєв. Місцева влада зазначила, що тільки восени 2025 року відійшов у вічність і батько загиблого – також військовослужбовець, який захищав Україну.
За Україну поліг фотограф і кінооператор Вадим Тихоновський. Він служив у 225-му окремому штурмовому полку. Вадим загинув, врятувавши життя чотирьох побратимів. Він був єдиним сином у своїх батьків.
Україна втратила ще одну молоду захисницю. На фронті загинула бойова медикиня Тетяна Мазуренко з Київської області. Їй було лише 22 роки – через кілька днів дівчина мала відзначати свій день народження.