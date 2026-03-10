Он погиб во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине. Об этом сообщает Раздельнянская городская территориальная громада.
Как проходило прощание?
Траурная церемония состоялась 9 марта в Раздельнянской громаде Одесской области.
Жители громады встречали траурный кортеж вдоль дороги, образовав “живой коридор” с государственными флагами и цветами.
После церемонии прощания Павла Чернявского похоронили с воинскими почестями на кладбище в селе Виноградарь.
Что известно о погибшем?
Павел Викторович служил солдатом, был разведчиком разведывательного взвода разведывательной роты. В ряды украинской армии он стал в октябре 2025 года, когда был призван на военную службу по мобилизации.
С тех пор добросовестно выполнял свой долг, оставаясь преданным военной присяге, собратьям и Украине.
Военный погиб 18 февраля 2026 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Алексеевка Синельниковского района Днепропетровской области.
Чью еще жизнь забрала война?
На Херсонском направлении погиб 27-летний воин из Львовской области Иван Алексеев. Местные власти отметили, что только осенью 2025 года отошел в вечность и отец погибшего – также военнослужащий, который защищал Украину.
За Украину пал фотограф и кинооператор Вадим Тихоновский. Он служил в 225-м отдельном штурмовом полку. Вадим погиб, спасая жизни четырех побратимов. Он был единственным сыном у своих родителей.
Украина потеряла еще одну молодую защитницу. На фронте погибла боевой медик Татьяна Мазуренко из Киевской области. Ей было всего 22 года – через несколько дней девушка должна была отмечать свой день рождения.