Проститься с героями пришли родные, друзья, коллеги вместе с руководством Главного управления Нацполиции в Донецкой области. После прощания обоих похоронили в родных городах, передает полиция.

Что известно о погибших правоохранителях?

Алексей Кривенко родился 23 июля 1987 года. Более двух десятилетий он посвятил службе в системе МВД. За это время работал в уголовном розыске и секторе дознания, а с августа 2025 года занимал должность старшего участкового офицера полиции в Дружковке.

Во время войны, рискуя собственной жизнью, документировал последствия российских обстрелов и помогал эвакуировать мирных жителей.

2 марта капитан полиции погиб в результате удара российской авиабомбы. У него остались родители, жена и двое детей. Простились с правоохранителем в Хмельницком, где сейчас проживает его семья.

Артур Горелов родился 4 марта 1991 года. Почти 17 лет своей жизни он посвятил службе. Карьеру начал в Донецке в должности участкового офицера. В 2014 году переехал в Мариуполь, где работал в различных подразделениях полиции – от кадрового обеспечения до роты полиции особого назначения.

С 2024 года занимал должность старшего инспектора взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области. Во время службы, рискуя жизнью, выезжал на места обстрелов, обезвреживал взрывоопасные предметы и фиксировал преступления российских военных против мирного населения.

3 марта во время разминирования в поселке Беленькое майор полиции погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона. Артур был единственным сыном у своих родителей. Похоронили полицейского в Днепре.

Оба правоохранителя самоотверженно выполняли службу даже под обстрелами. Безопасность людей для них всегда была важнее собственной жизни. Они были надежной опорой для коллег и настоящими защитниками своей страны.

Прощание с Героями / Фото полиция

