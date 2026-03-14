Его отец говорит, что сын сознательно выбрал этот путь, ведь хотел бороться за справедливость. Об этом рассказывает мэр Львова Андрей Садовый.

Смотрите также "Я хожу на свидания, чтобы найти там Кирилла": история жены Ульмана, который погиб под Авдеевкой

История смелого добровольца из Бразилии

Луис Фелипе Виейра Толедо Порту был добровольцем из Бразилии. Он решил присоединиться к борьбе Украины против российской агрессии и вступил в ряды украинской армии.

Боец погиб в конце ноября 2025 года во время выполнения боевого задания. Для его семьи это стала большая потеря, однако отец убежден, что сын сделал сознательный выбор.

Его отец, Луис Толедо, – полицейский в отставке. По его словам, решение сына поехать на войну было хорошо обдуманным. Мужчина рассказывает, что его парень хотел бороться за справедливость и поддержать украинский народ в борьбе против агрессии.

Чтобы почтить память погибшего сына, Луис Толедо совершил далекое путешествие в Украину. Он преодолел более 10 тысяч километров из Бразилии во Львов. Мужчина приехал на могилу сына, чтобы лично отдать ему дань уважения и увидеть место, где похоронен боец.

Во время своего визита отец добровольца также встретился с собратьями его ребенка. По его словам, именно они теперь стали для него новыми сыновьями. Луис Толедо говорит, что чувствует особую связь с людьми, которые воевали рядом с его мальчиком, и поэтому хочет поддерживать эту связь и в дальнейшем.

Как встретили отца воина во Львове?

Во время пребывания во Львове Луис Толедо получил почетную награду – знак Святого Юрия. Так город почтил память его сына, который отдал жизнь за Украину.

Отец добровольца поблагодарил львовян за уважение и память о погибшем воине. В ответ он подарил Львову флаг своего родного города Терезополис, который расположен в Бразилии.

Мужчина отметил, что для его семьи очень важно знать, что о его сыне помнят и уважают в Украине.

Отец погибшего бойца из Бразилии приехал во Львов

Кто еще погиб на войне в Украине?