Його батько каже, що син свідомо обрав цей шлях, адже хотів боротися за справедливість. Про це розповідає мер Львова Андрій Садовий.

Історія сміливого добровольця з Бразилії

Луїс Феліпе Вієйра Толедо Порту був добровольцем із Бразилії. Він вирішив приєднатися до боротьби України проти російської агресії та вступив до лав українського війська.

Боєць загинув наприкінці листопада 2025 року під час виконання бойового завдання. Для його родини це стала велика втрата, однак батько переконаний, що син зробив свідомий вибір.

Його батько, Луїс Толедо, – поліцейський у відставці. За його словами, рішення сина поїхати на війну було добре обдуманим. Чоловік розповідає, що його хлопець хотів боротися за справедливість і підтримати український народ у боротьбі проти агресії.

Щоб вшанувати пам’ять загиблого сина, Луїс Толедо здійснив далеку подорож до України. Він подолав понад 10 тисяч кілометрів із Бразилії до Львова. Чоловік приїхав на могилу сина, щоб особисто віддати йому шану та побачити місце, де похований боєць.

Під час свого візиту батько добровольця також зустрівся з побратимами його дитини. За його словами, саме вони тепер стали для нього новими синами. Луїс Толедо каже, що відчуває особливий зв’язок із людьми, які воювали поруч із його хлопчиком, і тому хоче підтримувати цей зв’язок і надалі.

Як зустріли батька воїна у Львові?

Під час перебування у Львові Луїс Толедо отримав почесну відзнаку – знак Святого Юрія. Так місто вшанувало пам’ять його сина, який віддав життя за Україну.

Батько добровольця подякував львів’янам за повагу та пам’ять про загиблого воїна. У відповідь він подарував Львову прапор свого рідного міста Терезополіс, яке розташоване в Бразилії.

Чоловік зазначив, що для його родини дуже важливо знати, що про його сина пам’ятають і шанують в Україні.

Батько загиблого бійця з Бразилії приїхав до Львова

