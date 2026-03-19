У него остался сын, который теперь будет расти без отца. Об этом сообщает Мирноградская городская военная администрация.
Смотрите также Мужественно боролся до последнего: погиб старший сержант Роман Цвик из Киевской области
Как погиб защитник?
В боях за Украину погиб военнослужащий из Мирнограда. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевого задания 12 марта 2026 года в городе Краматорск.
Дмитрий родился 12 декабря 1986 года в селе Трифоновка на Херсонщине. С 2002 года жил в Мирнограде, там же прошли его юность и взрослые годы.
Мужчина работал обвальщиком мяса в ЧАО "АПК-ИНВЕСТ", а с ноября 2022 года – на шахтоуправлении "Покровское". Его знали как трудолюбивого, ответственного и искреннего человека, которого уважали коллеги и друзья.
Известно, что воин стал на защиту Украины после мобилизации в апреле 2025 года и выполнял боевые задачи в зоне активных боевых действий. Он отдал свою жизнь, защищая государство от российских оккупантов.
Самым болезненным в этой потере является то, что у погибшего остался сын. Ребенок потерял отца, который до последнего выполнял свой долг перед страной.
Родные, друзья и собратья вспоминают защитника как преданного, мужественного и искреннего человека. Он был примером силы духа и настоящего патриотизма, который не остался в стороне в самое тяжелое для страны время.
Кого еще потеряла страна в войне?
Владимир Базаря из Тернополя, который считался пропавшим без вести с 14 марта 2024 года, погиб на войне. Это подтвердилось в марте 2026 года. Защитник погиб на 39-м году жизни во время выполнения боевого задания в Донецкой области, оставаясь верным военной присяге.
Украинский защитник Петр Потапов, родом из Донецкой области, до последнего был на поле боя. Мужчина погиб во время боевого задания 6 марта на территории Днепропетровской области.
Владимир Фомиченко-Закуцкий погиб 26 февраля 2026 года в Покровске во время выполнения боевого задания. До войны он работал в медиа и киноиндустрии, в частности был директором по маркетингу в Zaborona Media и имел опыт работы в компании Film.ua.