У нього залишився син, який тепер ростиме без батька. Про це повідомляє Мирноградська міська військова адміністрація.

Як загинув захисник?

У боях за Україну загинув військовослужбовець із Мирнограда. Життя захисника обірвалося під час виконання бойового завдання 12 березня 2026 року в місті Краматорськ.

Дмитро народився 12 грудня 1986 року в селі Трифонівка на Херсонщині. З 2002 року мешкав у Мирнограді, там же минули його юність і дорослі роки.

Чоловік працював обвалювальником м’яса у ПрАТ "АПК-ІНВЕСТ", а з листопада 2022 року – на шахтоуправлінні "Покровське". Його знали як працьовиту, відповідальну та щиру людину, яку поважали колеги та друзі.

Відомо, що воїн став на захист України після мобілізації у квітні 2025 року та виконував бойові завдання у зоні активних бойових дій. Він віддав своє життя, боронячи державу від російських окупантів.

Найболючішим у цій втраті є те, що у загиблого залишився син. Дитина втратила батька, який до останнього виконував свій обов’язок перед країною.

Рідні, друзі та побратими згадують захисника як віддану, мужню та щиру людину. Він був прикладом сили духу та справжнього патріотизму, який не залишився осторонь у найважчий для країни час.

