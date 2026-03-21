Дмитро Гладіренко був саксофоністом Міського палацу культури в Чернігові. Про його загибель повідомили на фейсбук-сторінці закладу.

До слова Зеленський з дружиною попрощалися з патріархом ПЦУ Філаретом

Дмитра Гладіренка називають не лише талановитим музикантом, але й щирою людиною. Він був відданий своїй справі та Україні. Після війни Дмитро мріяв повернутися до музики та знову взяти до рук саксофон.

Навіть під час відпустки після поранення він не втримався – прийшов до оркестрової й заграв. Того дня його музика знову наповнила зал життям, теплом і надією…

– повідомили в палаці культури.

Колектив підприємства висловив співчуття рідним, близьким та всім тим, хто знав Дмитра Гладіренка. Світла пам'ять Герою!



Дмитро Гладіренко / Фото з фейсбуку палацу культури

Прощання з Дмитром Гладіренком відбудеться у понеділок, 23 березня, біля Катерининської церкви у Чернігові. Про це повідомила дружина музиканта, Оксана Гладіренко.

Кого втратила Україна у війні з Росією?