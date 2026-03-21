Дмитро Гладіренко був саксофоністом Міського палацу культури в Чернігові. Про його загибель повідомили на фейсбук-сторінці закладу.
Дмитра Гладіренка називають не лише талановитим музикантом, але й щирою людиною. Він був відданий своїй справі та Україні. Після війни Дмитро мріяв повернутися до музики та знову взяти до рук саксофон.
Навіть під час відпустки після поранення він не втримався – прийшов до оркестрової й заграв. Того дня його музика знову наповнила зал життям, теплом і надією…
– повідомили в палаці культури.
Колектив підприємства висловив співчуття рідним, близьким та всім тим, хто знав Дмитра Гладіренка. Світла пам'ять Герою!
Дмитро Гладіренко / Фото з фейсбуку палацу культури
Прощання з Дмитром Гладіренком відбудеться у понеділок, 23 березня, біля Катерининської церкви у Чернігові. Про це повідомила дружина музиканта, Оксана Гладіренко.
Кого втратила Україна у війні з Росією?
- Під час ворожої дронової атаки загинув Денис Мирон, поліцейський Київської області. 29-річний правоохоронець помер під час виконання бойового завдання на Донеччині. У загиблого залишилась дружина, син та батьки.
- У боях за Україну загинув Дмитро Іваненко, який родом з Мирнограда. Боєць мобілізувався у квітні 2025 року та виконував завдання у зоні бойових дій. У Дмитра Іваненка залишився син.
- 38-річний майор поліції Андрій Грабовий загинув у Донецькій області. Це сталось на початку березня 2026 року під час виконання бойового завдання. Понад 20 років Андрій Грабовий віддав роботі в органах і Нацполіції.