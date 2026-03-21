У него остались жена, маленький сын и родители. Об этом сообщает Национальная полиция.

Что известно о погибшем защитнике?

Денис Мирон родился в селе Подлипное на Сумщине. Свой путь в правоохранительных органах он начал еще в 2016 году в городе Конотоп. С тех пор посвятил свою жизнь службе и защите людей.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Денис продолжил службу в штурмовом полку "Сафари", что входит в состав Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость". В составе подразделения он участвовал в боевых действиях и вместе с собратьями уничтожал врага.

Впоследствии он присоединился к полиции Киевской области и продолжил службу в подразделении особого назначения. Занимая должность инспектора отделения домедицинской помощи, Денис неоднократно спасал жизни своих собратьев. Он действовал профессионально, решительно и самоотверженно даже в самых сложных условиях на передовой.

Во время выполнения очередного боевого задания в Донецкой области полицейский попал под вражескую дроновую атаку. В результате полученных ранений, несовместимых с жизнью, 17 марта он погиб. Ему навсегда 29 лет.

