У него остались жена, маленький сын и родители. Об этом сообщает Национальная полиция.
Смотрите также Тройная потеря: Волынь попрощается с павшими воинами
Что известно о погибшем защитнике?
Денис Мирон родился в селе Подлипное на Сумщине. Свой путь в правоохранительных органах он начал еще в 2016 году в городе Конотоп. С тех пор посвятил свою жизнь службе и защите людей.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Денис продолжил службу в штурмовом полку "Сафари", что входит в состав Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Ярость". В составе подразделения он участвовал в боевых действиях и вместе с собратьями уничтожал врага.
Впоследствии он присоединился к полиции Киевской области и продолжил службу в подразделении особого назначения. Занимая должность инспектора отделения домедицинской помощи, Денис неоднократно спасал жизни своих собратьев. Он действовал профессионально, решительно и самоотверженно даже в самых сложных условиях на передовой.
Во время выполнения очередного боевого задания в Донецкой области полицейский попал под вражескую дроновую атаку. В результате полученных ранений, несовместимых с жизнью, 17 марта он погиб. Ему навсегда 29 лет.
У погибшего остались жена, маленький сын и родители.
Кого еще потеряла страна в войне?
На фронте погиб Дмитрий Иваненко из Мирнограда, оставив сына без отца. Он был мобилизован в апреле 2025 года и погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.
Роман Цвик, старший сержант из Киевской области, погиб 25 января на Харьковщине, выполняя боевое задание. Служил в роте огневой поддержки одного из батальонов ТрО.
Владимир Базаря из Тернополя, который считался пропавшим без вести с 14 марта 2024 года, погиб на войне. Это подтвердилось в марте 2026 года. Защитник погиб на 39-м году жизни во время выполнения боевого задания в Донецкой области, оставаясь верным военной присяге.